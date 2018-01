Guarani deve acertar com Rodrigão O Guarani está bem perto de acertar com um matador para a próxima temporada. O homem visado e que pode se apresentar ao clube segunda-feira é Rodrigão, de 24 anos, revelado pelo Santos e que já atuou no Internacional-RS, passou pelo futebol francês e terminou o Campeonato Brasileiro pelo rebaixado Botafogo-RJ. O próprio presidente do Guarani, José Luis Lourencetti, confirmou que faltam apenas alguns detalhes para o acerto final. O clube já tinha descartado a permanência de Sérgio Alves, artilheiro do time no Brasileirão, com 12 gols. Ele ganhava R$ 40 mil por mês e pediu o dobro para continuar prestando serviços aos clubes. Seus gols foram, imediatamente, dispensados. É possível que Sérgio Alves acerte com o Flamengo. A diretoria continua buscando outros reforços para atender ao técnico Jair Picerni. Outros dois nomes já estão definidos e devem se apresentar no começo da semana ao estádio Brinco de Ouro. Um deles é o zagueiro Paulão, revelado pelo Mogi Mirim, que também defendeu São Paulo, Rio Branco de Americana e estava no Juventude de Caxias. Outro é o meia Lúcio, que atuou no Flamengo, Portuguesa, Cruzeiro e acaba de ser rebaixado no Botafogo. Antes destes reforços, o clube tinha definido com o goleiro Jean, do Vitória, o lateral Paulo Henrique, do Gama, o meia Esquerdinha e o atacante Wagner, estes dois últimos vindos do São Caetano.