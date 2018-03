Guarani deve demitir técnico Serrão Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas cinco pontos em seis jogos, a diretoria do Guarani deve usar um velho remédio para tentar melhorar: trocar de técnico. José Carlos Serrão deve ser demitido nesta segunda-feira e a lista do presidente José Luiz Lourencetti tem vários nomes, como Luís Carlos Martins, Heron Ferreira e Luiz Carlos Ferreira. A situação de Serrão estava complicada antes mesmo da derrota de 1 a 0 para o Sport, sexta-feira, em Recife. Acontece que durante a semana, após uma intensa briga política, o presidente revelou que o técnico não era seu preferido, mas tinha sido imposto pelo Conselho Gestor, grupo de apoio ao clube e que pediu demissão. O objetivo de Lourencetti é contratar um técnico acostumado com a Série B. Martins, atualmente no Mirassol que disputa a Série A-2 Paulista, já dirigiu Portuguesa, Santo André e Marília nesta divisão. Heron Ferreira esteve ano passado no Náutico, enquanto Luiz Carlos Ferreira já comandou Marília e Santo André, além da fama de salvar times do rebaixamento e subir times de divisão.