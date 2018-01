Guarani deve dispensar 5 jogadores O Guarani inicia, nesta segunda-feira em Campinas, a segunda fase do período preparatório para o Campeonato Paulista de 2003. Depois de dez dias de intensos treinamentos físicos na estância de Serra Negra, os jogadores passarão a trabalhar mais com bola e ficará sob a responsabilidade do técnico Giba promover os primeiros cortes no elenco. Serão inscritos 28 jogadores para o Paulista, mas o atual grupo consta com 33 jogadores. Os primeiros cinco cortes devem ser feitos nesta semana. Três nomes parecem definidos: o goleiro Edervan e os jovens atacantes Léo e Daniel Vitor. Mas existe a possibilidade de que outros jogadores fiquem fora do grupo desde que haja a necessidade de alguma contratação. A diretoria trouxe nove reforços para esta temporada, a maioria indicada pelo ex-técnico Jair Picerni, agora no Palmeiras.