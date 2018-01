Guarani deve manter improvisação O lateral-direito Alemão começa a ganhar espaço no Guarani. Ex-jogador do Cruzeiro, ele foi improvisado contra o Vitória no meio e agradou o técnico Luiz Carlos Ferreira. Por isso, deve ser mantido contra o São Raimundo, sábado, às 17 horas, em Manaus, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. "O Alemão foi bem, se movimentou bastante e me agradou muito. A tendência é que ele seja mantido no time", explicou Ferreira. O treinador terá o retorno do meia Alexandre Salles, que cumpriu suspensão automática, mas ele ficará como opção no banco. Longe da equipe desde o jogo diante do Criciúma, na nona rodada do Brasileirão da Série B, o volante Marcos Paulo se recuperou de uma inflamação na região pubiana, sendo liberado pelo departamento médico nesta segunda-feira. Mas ele não será utilizado contra o São Raimundo. Inicialmente passará por um trabalho físico específico para adquirir condicionamento físico, devendo ficar à disposição para o jogo diante do União Barbarense, na 15.ª rodada, no Brinco de Ouro, em Campinas. O clima é de tranqüilidade, depois de seis rodadas sem saber o que é derrota na competição. Após vencer o Vitória, por 2 a 1, em Salvador, o time chegou aos 19 pontos, em 10.º lugar, a sua melhor posição até agora dentro da competição.