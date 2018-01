Guarani deve manter o time em Goiás Após a vitória de 1 a 0 sobre o São Caetano, no domingo, o técnico Jair Picerni elogiou a garra do time do Guarani, que "deu uma respostinha melhor à nossa proposta de jogo". A próxima partida no Campeonato Paulista será no domingo, diante do Mogi Mirim. Mas, antes disso, o Guarani estréia quarta-feira na Copa do Brasil, contra o Catalão, de Goiás. A delegação deixará Campinas na manhã desta terça-feira e deve treinar à tarde já no interior goiano. Picerni não deve mudar o time titular, mas contará com dois reforços no banco de reservas: o zagueiro João Leonardo e o volante Roberto, que se reintegraram ao elenco depois de disputarem o Campeonato Sul-Americano Sub-20, no qual o Brasil foi vice-campeão e se classificou para o Mundial da Holanda, em julho.