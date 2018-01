Guarani deve perder os dois laterais O Guarani deve mesmo ficar sem os seus dois laterais titulares. O lateral-esquerdo Jadílson tem várias propostas, uma delas do Vasco da Gama, enquanto Luciano Baiano, que agora é dono de seu passe, pode acertar com o Goiás. O procurador de Jadílson, o ex-zagueiro Wilson Gotardo, reconheceu nesta quarta-feira ser muito difícil a permanência do lateral no estádio Brinco de Ouro. "Existem outras propostas, mas vamos analisar todas com calma", explicou. Segundo ele, o Vasco está na frente nesta briga para ficar com o futebol do principal destaque do Guarani no Torneio Rio-São Paulo. A saída de Luciano Baiano também já era esperada. A preocupação da diretoria era perder seu jogador justamente para o seu maior rival: a Ponte Preta. Mas com a volta quase certa de Daniel (Palmeiras) para o Majestoso, o destino de Luciano Baiano deve ser o Goiás, clube que já defendeu ano passado. A diretoria já trabalha com a possibilidade de perder seus dois titulares. E promete manter a política de contratar jogadores baratos e, de preferência, por empréstimo. Na mira do gerente de futebol, Neto Ferreira, está o goleiro Adinam, do Sport Recife.