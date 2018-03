Guarani deve reintegrar zagueiro A diretoria do Guarani continua traçando planos para reformular todo o departamento de futebol. Depois de demitir sua comissão técnica, o presidente José Luiz Lourencetti, admite que pode reintegrar o zagueiro Marcelo Sousa. O clube ainda vive momentos difíceis após o rebaixamento para a série A-2 Paulista. O presidente se eximiu de qualquer responsabilidade do afastamento do zagueiro Marcelo Sousa, do lateral Marcinho e atacante Jociválter do elenco durante o Campeonato Paulista. "Eles são jogadores que pertencem ao clube, por isso quem vai decidir pela permanência deles é o novo treinador. Quem pediu a dispensa deles não foi a diretoria e sim o Carlos Alberto Silva", disse o dirigente. O presidente não quis comentar o fato de que Marcelo Sousa, como líder dos jogadores, pediu junto à diretoria o pagamento dos salários atrasados, assim que o clube contratou o atacante Zé Carlos, com luvas altas e três meses de salários adiantados. Nos últimos meses, a direção do clube pagou os jogadores dentro do que eles recebiam na carteira profissional, sem o valor de direito de arena e adicionais. Geralmente o valor pago corresponde a 40% do salário real. Lourencetti começa agora pensar no Campeonato Brasileiro, no qual promete montar uma grande equipe e só depois pensar na Série A-2 do Paulista. "Nosso projeto agora é o Campeonato Nacional. Não vamos pensar na A-2 do Paulista, pois falta muito tempo até lá", completa Lourencetti. O presidente corre agora atrás de um gerente de futebol, um novo cargo remunerado criado pela diretoria. Este gerente será um intermediário entre a nova comissão técnica e a diretoria. Segundo Lourencetti, este profissional sairá de fora do clube. Enquanto não contrata o novo treinador, o Guarani será dirigido de forma interina por Barbieri, que era auxiliar técnico de Carlos Alberto Silva.