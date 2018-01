Guarani deve ter 2 novidades em Caxias O Guarani perdeu, de uma só vez, a chance de quebrar uma invencibilidade de 28 jogos sem derrotas do Cruzeiro, a chance de se manter com 100% de aproveitamento no estádio Brinco de Ouro e ainda acabar com o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. E, com o empate por 1 a 1 com o time mineiro, a equipe de Campinas está em 13º lugar na competição, com 7 pontos. Para tentar a recuperação, o técnico Pepe deverá ter a volta do zagueiro Juninho, que volta de suspensão, e do volante/lateral-direito Ruy, já com a documentação regularizada. Os dois reforçam o Guarani no jogo de domingo, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. "Tínhamos o jogo nas mãos e acabamos cedendo o empate no final. Este empate acabou sendo encarado como uma derrota, principalmente porque poderíamos ter vencido um dos candidatos ao título e o único invicto no Campeonato Brasileiro", lamentou o atacante Wágner, vice-artilheiro do Guarani no Brasileiro, com três gols, ao comentar o empate com o Cruzeiro.