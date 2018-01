Guarani deve ter a estréia de Andrei Há cinco jogos sem perder na Série B do Brasileiro, o Guarani se prepara para enfrentar o Vitória na sexta-feira, em Salvador. E a grande novidade deve ser a estréia do zagueiro Andrei, contratado duas semanas atrás. Andrei participou do jogo-treino contra o Palmeirinha no Brinco de Ouro, vencido pelo Guarani por 1 a 0, e está preparado para jogar, pois já foi regularizado na CBF. "Treinei bem, estou bem fisicamente e estou pronto caso o técnico precise de mim", disse o zagueiro, que estava atuando na segunda divisão do futebol alemão. Luiz Carlos Ferreira praticamente confirmou a estréia do reforço na defesa, ao lado de César. Com isso, Preto será adiantado e jogará de volante no lugar de Marcelo. "A experiência do Andrei vai ser importante na Série B. Além disso, contaremos com uma grande arma, que será a bola parada, em faltas", explicou o treinador do Guarani. O outro reforço recém-contratado, o volante Rodrigo Sá, ficará como opção no banco de reservas. O Guarani só tem um desfalque para o próximo jogo. E ainda é um reserva: Alexandre Salles, suspenso com três cartões amarelos.