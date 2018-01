Guarani deve ter duas estréias O técnico Luiz Carlos Ferreira deve promover duas estréias no time do Guarani para a partida desta sexta-feira, contra o Criciúma, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No treino desta quarta-feira, o treinador escalou entre os titulares o zagueiro César e o lateral-esquerdo Adavilson. Os dois chegaram recentemente ao clube. César, de 23 anos veio do Marília, time pelo qual jogou o Campeonato Paulista deste ano e vai entrar no lugar de Fábrio Brás, suspenso. Já Adavilson, ex-Portuguesa Santista e Brasiliense-DF, vai ocupar a vaga de Adauto, também suspenso. Quanto ao zagueiro Preto, ex-Santos, ainda não deve jogar por falta de regularização. Outro reforço, o atacante Vágner Carioca, já tem condições de jogo, mas não estreará. Acontece que ele foi emprestado pelo Criciúma e não joga devido a um acordo entre as diretorias dos dois clubes. O Guarani é penúltimo colocado, embora tenha os mesmos oito pontos do lanterna Paulista, além de Ceará e União Barbarense, todos na zona do rebaixamento.