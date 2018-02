Guarani deve ter Viola contra o Santos Otimistas com a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma no último domingo, os jogadores do Guarani voltaram aos treinamentos pela manhã desta terça-feira e realizaram treinos físicos. À tarde houve um treino técnico, com muitas finalizações e cruzamentos. O treino mais aguardado, no entanto, é o coletivo previsto para quarta -feira à tarde no próprio gramado do Brinco de Ouro. Nele, o técnico Zetti pode antecipar a escalação do time para enfrentar o Santos, sábado, às 18 horas, no Pacaembu. Em princípio, com apenas uma mudança: Viola, após cumprir suspensão automática, retorna ao comando de ataque no lugar de Valdir Papel. Com 12 pontos, o time campineiro ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro.