Guarani deve trazer meia do Juventude A direção do Juventude-RS não deve colocar empecilhos na contratação do meia Luiz Fernando pelo Guarani. O jogador tem seus direitos presos ao time de Caxias do Sul, no entanto, como não se firmou como titular, acabou emprestado para o América -SP no Campeonato Paulista e deve ser contratado pelo time de Campinas nos próximos dias. Segundo o supervisor do futebol do clube gaúcho, Túlio Cunha Lima, as referências a serem dadas sobre o jogador são as melhores possíveis. Mas, segundo ele, Luiz Fernando teve dificuldades de adaptação em Caxias do Sul, o que fez com que ele não deva ser aproveitado pelo técnico Ivo Wortmann. O meia disputou o Paulistão pelo América, de São José do Rio Preto, e foi considerado um dos destaques do time. Neste dia 2 de abril, o Guarani Futebol Clube completou 93 anos de existência. Pelas más campanhas, principalmente no Campeonato Paulista deste ano, as comemorações foram contidas. No sábado à noite, a data será celebrada num jantar na sede social do clube, apenas para sócios e poucos convidados.