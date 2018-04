Guarani dispensa lateral e apresenta mais dois reforços

Diogo chegou ao clube campineiro no ano passado, contratado junto ao ASA-AL, mas sua estreia aconteceu apenas em 2013, pois havia atuado pelo alvinegro alagoano durante a Série B. Titular absoluto com o técnico Branco, que rasgou elogios ao lateral, perdeu espaço para Marquinhos na reta final e ficou até mesmo fora do banco de reservas em alguns jogos.

Enquanto isso, o Guarani apresentou mais dois reforços para o técnico Tarcisio Pugliese. Renan Oliveira defendeu o Rio Verde no Campeonato Goiano neste primeiro semestre, enquanto Roninho foi revelado nas categorias de base do Barueri, onde disputou o Paulista da Série A2.

Agora, falta apenas mais um lateral-esquerdo para o clube encerrar o ciclo de contratações, pelo menos para o início da competição. A estreia do Guarani no Brasileiro da Série C será diante do Madureira, no dia 2 de junho, no Rio de Janeiro.