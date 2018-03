Guarani disputa revanche no Sul Internacional e Guarani se enfrentam neste sábado, às 15h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, como preparação para o Campeonato Brasileiro. O time de Campinas retribui a visita da semana passada, quando o time gaúcho venceu o time paulista por 3 a 0, em amistoso realizado no Brinco de Ouro, em Campinas. O técnico Zé Mário, do Guarani, ainda não poderá contar com a equipe que pretende utilizar no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Émerson Ávila sentiu a coxa direita e está fora. O atacante João Paulo ainda não está recuperado de uma lesão no pé direito e o outro atacante, Sérgio Alves, ainda não resolveu o problema de seu contrato. Desta forma Zé Mário vai testar o ataque com uma formação jovem, rápida e habilidosa: Brenner e Léo. ?Gostei muito da movimentação do Brenner. Ele é um garoto que tem estilo e vai nos ajudar bastante", afirmou Zé Mário. O Internacional está empolgado. O retrospecto de duas vitórias e um empate nos últimos três amistosos animam os jogadores. O técnico Guto Ferreira fará apenas uma mudança. Mahicon Librelato sai para a entrada do ala Tiago Mendes. Desta forma, Clayton será deslocado para o meio, sua posição original. Na frente, apenas um jogador. "O Fernando Baiano é referência no ataque, por isso os demais atletas vão armar as jogadas de ataque para ele", garantiu o treinador Guto Ferreira.