Guarani: duas novidades contra o Bota Enfrentando uma luta que parece não ter fim contra o rebaixamento, o técnico Jair Picerni praticamente definiu os onze titulares do Guarani que entram em campo diante do Botafogo no sábado, às 16 horas, em Niterói. O time campineiro é o vice-lanterna, somando 43 pontos, enquanto o time carioca é um adversário direto na luta contra o descenso, com 47 pontos, na 20ª colocação. O Guarani terá duas novidades já confirmadas. Na lateral-esquerda vai entrar Mariano, de 18 anos e na defesa entrará Gláuber, como terceiro zagueiro, no lugar de Juninho, expulso, contra o Palmeiras. Mariano é lateral-direito de origem, mas vai atuar improvisado no lugar de Patrick, suspenso por ter tomado terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0. Ele é mais um atleta de 18 anos e nunca atuou no time profissional. Além dele, o zagueiro João Leonardo e os atacantes Catatau e Evandro Roncatto, também têm esta idade. Depois das dispensas dos nove jogadores, a média de idade dos jogadores caiu de 28 para 23 anos. Este fato não incomoda o técnico Jair Picerni. "Não importa a idade, desde que o jogador mostre potencial e capacidade de jogar. Eles já mostraram isso contra o Palmeiras", disse Picerni. Ele testou a garotada em dois coletivos. Uma na quarta-feira e outra nesta tarde. O elenco encerra os preparativos para o jogo nesta sexta-feira cedo, com um recreativo.