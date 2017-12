Guarani: dúvidas para enfrentar Palmeiras O técnico do Guarani, Joel Santana, continua com dúvidas para definir o time que enfrenta o Palmeiras, domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Mesmo com o zagueiro Tiago e o meia Alexandre recuperados de contusões, o treinador preferiu adiar a definição dos titulares. Com a suspensão de Nenê, expulso contra o São Caetano (1 a 1), domingo passado, Tiago seria a principal opção. No entanto, ele voltou a sentir dores no joelho direito - a lesão tirou o atleta das quatro primeiras rodadas. Caso não tenha condições de jogo, o jovem Leonardo será o titular ao lado de Juninho. Em relação ao meia Alexandre, Joel demonstra maior confiança. O jogador foi poupado dos últimos treinamentos devido a dores musculares, mas deve jogar. Se as dores persistirem, Reinaldo jogará entre os titulares. "Acredito que até domingo o Alexandre já esteja recuperado", torce o treinador. Enquanto isso, o meia Alex, de 21 anos, está muito perto de deixar o estádio Brinco de Ouro. O Internacional-RS fez uma ótima proposta pela compra do passe do jogador bugrino, que chegaria a Porto Alegre para ser o substituto do atacante Daniel Carvalho, para o CSKA Moscou, da Rússia. "Em nível de futebol brasileiro e pelo pouco tempo que tenho como profissional, é uma proposta excelente", comentou o Alex, sem revelar valores. O Atlético Mineiro chegou a oferecer pouco mais de US$ 1 milhão por seus direitos federativos, no final do ano passado.