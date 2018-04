Guarani e Atlético-GO tentam se manter tranquilos no G4

O primeiro a jogar será o time de Campinas. Com 37 pontos, enfrenta o América-RN, no Machadão, em Natal, às 16h10, e tenta se aproveitar do desespero do adversário, que soma 23 pontos. Com o técnico Roberto Fonseca ameaçado após as goleadas sofridas contra Ceará e Atlético, a equipe potiguar necessita de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

Mais tarde, às 21 horas, o Atlético visita o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, disposto a embalar novamente. Depois de ficar três jogos sem vencer, os goianos golearam o América-RN e mantiveram a vice-liderança, com 39 pontos. Na briga pelo acesso, o Bragantino tem dez pontos a menos, mas também sonha com uma arrancada.

Também na disputa pelo G-4 estão dois clubes paulistas: São Caetano e Ponte Preta. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte recebe o Paraná e tenta se recuperar da derrota para o ABC, fora de casa. O time campineiro fez 30 pontos nos primeiros 20 jogos e precisa de pelo menos mais 11 vitórias para sonhar com o acesso.

Longe do ABC paulista, o São Caetano quer continuar quebrando recordes na Série B. Para isso, enfrenta o Bahia, em Salvador, em busca da oitava vitória consecutiva. Da zona de rebaixamento, o time saltou até a beira do G-4, com 33 pontos. Os baianos têm apenas 27, mas vem de resultado positivo sobre o Paraná, em Curitiba.

A briga contra a zona de rebaixamento também ganha espaço. O Juventude quer usar o fator campo para surpreender o Duque de Caxias, que estreia o técnico Gilson Kleina, substituto de Rodney Gonçalves. Os gaúchos têm 23 pontos, assim como os fluminenses, mas possuem um melhor saldo de gols: -2 a -10.

Confira os jogos de sábado pela 21.ª rodada da Série B:

16h10

Ponte Preta x Paraná

América-RN x Guarani

Bahia x São Caetano

Juventude x Duque de Caxias

21 horas

Bragantino x Atlético-GO