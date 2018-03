Guarani e Bahia não saem do 0 a 0 Guarani e Bahia, dois clubes que já foram campeões brasileiros, não saíram do 0 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela segunda rodada da Série B. Melhor para o time baiano, que chegou aos 4 pontos - foi o primeiro ponto dos donos da casa. Campeão brasileiro de 1978, o Guarani tentou pressionar o Bahia, que já conquistou o título nacional em 1988. Mas faltou qualidade na hora de finalizar. E o time baiano se limitou a apostar nos contra-ataques, mais preocupado com a defesa. No segundo tempo, o técnico Serrão resolveu mexer no Guarani e colocou dois atacantes em campo: Catatau e Jonas. Mas a situação não melhorou muito, pois o Bahia armou bem a defesa. Resultado disso tudo: 0 a 0. Pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, os dois times voltam a jogar na sexta-feira à noite. O Guarani enfrenta o Paulista, em Jundiaí, enquanto o Bahia recebe o União Barbarense em Salvador. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.