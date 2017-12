Guarani: é difícil, mas não impossível Na zona do rebaixamento desde a primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro (portanto, há 17 jogos), o Guarani voltou a fazer muitas contas para tentar encontrar uma saída que evite a sua queda para a Série B em 2005. A conclusão da comissão técnica é quase que uma missão impossível: dos seis jogos que faltam o time precisa vencer quatro e empatar duas vezes. "Difícil é, mas não é impossível", volta a dizer o técnico Jair Picerni, na apresentação dos jogadores no Brinco de Ouro nesta segunda-feira. Mas ele não escondeu sua decepção após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, a sua primeira no comando do time, mas a 17ª do time na competição. "Não podemos mais errar", completou seu raciocínio, baseado nas chances matemáticas que apontam o time com 90% de chances de cair. Quando Picerni assumiu o comando do Guarani faltavam 11 rodadas, com a necessidade de se vencer seis ou sete jogos. O técnico conseguiu duas vitórias, dois empates e agora uma derrota. Um bom retrospecto, porém, insuficiente para tirar o time da situação crítica que se encontra, com 39 pontos, na vice-lanterna. O Guarani ainda fará três jogos em casa contra Vitória, Figueirense e Grêmio. E outros três jogos fora de Campinas, diante do Palmeiras, Botafogo e Paysandu. Para o jogo diante do Vitória, domingo, em Campinas (SP), o desfalque será o lateral-esquerdo Patrick, suspenso com três cartões amarelos. Em seu lugar pode ser improvisado o meia Valdeir.