Guarani e Marília vencem pela Série B O Guarani conseguiu uma vitória importante sobre o Ituano por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim, subiu sete posições e, pela primeira vez, deixou a zona do rebaixamento. O Marília goleou o Avaí por 4 a 1, em Florianópolis. No duelo paulista, o time campineiro se deu melhor. Deixou a penúltima posição e agora já é 14º colocado, com 12 pontos. O Ituano continua com 14 pontos, em sétimo lugar, após sofrer sua segunda derrota seguida, uma vez que tinha perdido para o Santo André, em casa, na última rodada. O Guarani saiu na frente com Jonas, aos 20 minutos, chutando de bico na marca do pênalti. O atacante Rômulo empatou aos 40 minutos, com um chute cruzado. O gol da vitória foi anotado por Jonas, de pênalti, aos dois minutos da etapa final. No Estádio da Ressacada, o Avaí voltou a decepcionar sua torcida ao ser goleado pelo Marília, por 4 a 1. Esta foi a terceira derrota consecutiva do time catarinense, que continua com 12 pontos, em 11º lugar. Após a saída do técnico José Galli Neto, o Avaí foi dirigido interinamente por Belmonte, do time de juniores. Esta vitória significou os primeiros pontos do Marília fora de casa. O time paulista também se reabilitou da derrota, em casa, para o CRB, e chegou aos 13 pontos, em décimo lugar. A noite era de Welington Amorim, que marcou três gols. Ele anotou aos 35 e aos 39 minutos do primeiro tempo, e aos 10 minutos do segundo tempo. Agora é o artilheiro isolado da Série B, com nove gols, dois a mais do que Kuki, do Náutico, e Alecsandro, do Vitória. Catanha, aos 18, fez o quarto do Marília, enquanto Ricardo Xavier, de pênalti, diminuiu aos 31 minutos.