Guarani e Noroeste vencem na Copa FPF Guarani e Noroeste venceram seus jogos neste sábado à noite, pela sétima rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, o time campineiro fez 2 a 0 no Palmeiras, chegando à vice-liderança provisória do Grupo 3, com 12 pontos, enquanto o time paulista continua com quatro pontos, em quinto lugar. No Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Noroeste venceu o Marília por 2 a 0, também chegando à vice-liderança do Grupo 2, com 10 pontos, três a menos do que o Rio Preto, que o líder. Na tarde de sábado, aconteceram dois jogos: Juventus 1 x 2 São Paulo e Comercial 2 x 0 XV de Piracicaba.