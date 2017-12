Guarani e Santos empatam na FPF: 3 a 3 Guarani e Santos, com seus times B, empataram por 3 a 3 na manhã deste domingo, no estádio Brinco de Ouro, no primeiro jogo da decisão da Copa Federação Paulista de Futebol. O jogo foi movimentado, repleto de alternativas e apresentou resultado justo pela boa técnica do Santos e pela disposição do Guarani. Agora, a equipe santista precisa apenas de outro empate no jogo de volta, no próximo domingo, na Vila Belmiro, para garantir o título, já que o Peixe teve melhor campanha durante a competição. O campeão da Copa FPF vai garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2005. Mas a vaga pode sobrar para o time campineiro mesmo sem o título da temporada, uma vez que o Santos deve garantir também uma vaga na Copa Libertadores da América, desde que seu time principal termine o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados. Na sexta-feira, o diretor técnico da CBF, Virgílio Elíseo, já confirmou que o Santos não poderá participar das duas competições internacionais ao mesmo tempo, mesmo se formar um time B para um dos torneios. "Eles não têm a chave desta porta. É uma decisão da CBF", assegurou. Por outro lado, a FPF garantia ao vice-campeão uma vaga no Brasileiro da Série C que ficou com o Sertãozinho, uma vez que os outros semifinalistas já disputam a competição: Guarani e Santos (Série A); Ituano (Série B). O jogo começou eletrizante. Logo aos 4 minutos, o Santos abriu o placar com Giba, em um chute de fora da área desviado pelo lateral Adílio, do Guarani. Após o gol, o time da casa foi para o ataque, enquanto o visitante aproveitava os contra-ataques com toques rápidos. Mas aos 17, numa cobrança errada de tiro de meta do goleiro Gustavo, o atacante Léo empatou para o Guarani. A postura do Bugre continuou ofensiva após o gol e com isso, o time deixou espaços na defesa. Em um contra-ataque aos 35 minutos, Luisinho foi lançado nas costas de Gláuber e desempatou o jogo a favor do Peixe. O Guarani aumentou a pressão no segundo tempo. Logo aos 7 minutos, Léo chutou de fora da área, Gustavo defendeu, e no rebote, Alysson quase marcou gol contra. Após muita insistência, o gol bugrino veio aos 20 minutos, em um chute de fora da área de Adriano no ângulo. Quando o Guarani era melhor, o Santos voltou a comandar o placar. Em cobrança de falta do lado esquerdo, houve desvio na defesa e Caldeira subiu sozinho de cabeça para marcar o terceiro gol santista. Minutos depois, Geilson foi derrubado por Felipe na área e o árbitro Phelipe Lombard marcou pênalti. Itabuna teve a chance de definir a vitória do Santos, mas chutou para fora. Faltando cinco minutos para o fim, William resolveu arriscar de fora da área e encobriu o goleiro Gustavo, definindo o placar.