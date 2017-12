Guarani e Santos iniciam decisão Os times "B" de Guarani e Santos irão se enfrentar neste domingo, às 10 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na primeira partida das finais da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). A partida de volta acontecerá no outro final de semana, na Vila Belmiro. O grande prêmio para ficar com o título é garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2005. As finais serão transmitidas ao vivo pela Rede Vida de Televisão. A luta por esta vaga na competição do próximo ano ganhou importância dos dois lados. O Guarani, praticamente rebaixado para a Série B, não deve ter índice suficiente para ser convidado pela condição técnica. A direção do Santos diz que tentará valer o direito de participar da competição, mesmo se for disputar a Taça Libertadores. A vaga no Campeonato Brasileiro da Série C ficou com o Sertãozinho, uma vez que é o único semifinalista que não participa da competição nacional. Invicto há 12 partidas, o time da Baixada, dirigido pelo técnico Márcio Fernandes, joga por dois empates e tem a vantagem de fazer o segundo confronto em casa. O Santos, como o Guarani, tem 33 pontos, mas com dois jogos a menos, já que na primeira fase, atuou duas vezes menos que os outros participantes na competição. Assim, a média aritmética de pontos do Santos foi superior à do Guarani. O técnico Renato Frederico ainda não confirmou como o Guarani entrará em campo, mas é certo que jogadores que não foram aproveitados no time principal, que enfrentou o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, sábado à noite, venham reforçar o time. O meia Simão, por exemplo, que cumpre suspensão no time principal e está escalado. Além dele, o lateral-esquerdo Adílio e o zagueiro Gláuber voltam, depois de cumprirem suspensão no empate em 2 a 2 com o Sertãozinho, no último final de semana, pelas semifinais. O Santos, por sua vez, deverá entrar em campo com praticamente a mesma formação que empatou em 1 a 1 com o Ituano, na casa do adversário, no último final de semana. As duas únicas alterações serão o retorno de Itabuna à lateral-direita no lugar do reserva Leandro Vieira e a entrada de Carlinhos no lugar de Rivaldo, que cumpre suspensão.