Guarani e São Caetano duelam em Campinas Com o mesmo objetivo, de garantir uma vaga na próxima Taça Libertadores da América, Guarani e São Caetano se enfrentam, nesta quinta-feira, às 21h40, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time campineiro tenta sua 15ª vitória em casa, enquanto o time do ABC precisa se reabilitar depois de sofrer dois tropeços consecutivos. Com 57 pontos e na décima posição, o técnico Barbieri, do Guarani, confia no retrospecto positivo no Brinco. Só o líder Cruzeiro tem o mesmo número de vitórias em casa. ?Já avisei os jogadores que nós precisamos manter o ritmo forte imposto aqui diante dos outros adversários?, diz o treinador. Ele sonha também com uma vaga na Libertadores ou, então, o consolo com um lugar na Copa Sul-Americana. Na reta final do campeonato, as derrotas do São Caetano para São Paulo e Atlético-PR, ambas por 1 a 0, atrapalharam bastante os planos da diretoria em disputar a Libertadores em 2004. Lamentando os tropeços, o técnico Tite se mantém esperançoso porque garante que ?o time teve boas atuações, pecando apenas nas finalizações". O desenho tático já está desenhado. De um lado, o ortodoxo 4-4-2, do Guarani. Do outro, o defensivo 3-5-2 do São Caetano, dono da melhor defesa do campeonato com apenas 32 gols sofridos. O seu ataque, porém, é o pior entre os 24 participantes, com 40 gols. O Guarani vai sofrer duas mudanças no meio-de-campo. Alex, após cumprir suspensão automática, entra no lugar do experiente Marquinhos. O volante Rafael ocupa a vaga de Emerson, que fraturou um dedo do pé e, de vez, está fora do campeonato. O São Caetano também muda em duas posições. Gustavo, após cumprir suspensão, volta no lugar de Dininho, que recebeu o terceiro amarelo. Assim o reserva Thiago forma o trio defensivo ao lado de Gustavo e Serginho. No meio-de-campo, o meia Marcinho, artilheiro do time com 12 gols, está suspenso e o volante Fábio Santos vai reforçar o meio-de-campo com Capixaba executando as funções de meia de ligação. Se o Guarani é forte em casa, longe de sua torcida venceu apenas duas vezes. Uma delas diante do próprio São Caetano, por 2 a 1, no primeiro turno.