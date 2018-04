Guarani e São Caetano perdem fora de casa na Série B

O Guarani perdeu a chance de encostar nos líderes da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, ao ser derrotado pelo América-RN, fora de casa, no complemento da 21.ª rodada. O São Caetano também perdeu e viu ser interrompida a sua sequência de sete vitórias seguidas na competição.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Em Natal, Thoni, Adalberto e Guaru marcaram os gols do América-RN, enquanto Márcio Alemão balançou as redes no final do primeiro tempo e descontou para o Guarani. Apesar da derrota, o time paulista segue na terceira colocação, com 37 pontos, cinco a menos do que o Vasco. O América chegou aos 26 pontos e subiu para a 13.ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento.

Sem repetir o bom futebol das últimas rodadas, o São Caetano perdeu para o Bahia, por 3 a 1, em Salvador. Jael e Nadson (duas vezes) balançaram as redes para o Bahia, enquanto Bebeto marcou contra e diminuiu para o São Caetano.

O time baiano chegou ao seu terceiro triunfo seguido e já sonha com o G-4, com 30 pontos. O São Caetano segue em quinto lugar, com 33 pontos.

Em Campinas, a Ponte Preta tropeçou em casa e empatou com o Paraná por 3 a 3. Os visitantes saíram na frente com gol de Rafinha antes de completar o primeiro minuto de jogo. Mas Evando, Dezinho e Jean Carioca viraram para a Ponte. Depois, Marcelo Toscano e Gabriel, aos 47 do segundo tempo, balançaram as redes para o Paraná.

A Ponte com 31 pontos, seis a menos que o Ceará, o quarto colocado. O Paraná, por sua vez, segue muito perto da zona de rebaixamento. Com 25 pontos, o clube é o 15.º colocado, tendo apenas um ponto a mais que o Duque de Caixas, primeiro time dentro da zona da degola.

Jogando em casa, o Juventude não passou de um empate sem gols com o Duque de Caxias, resultado ruim para os dois times. O time gaúcho fica em 16.º lugar, com 24, enquanto o clube fluminense segue na 17.ª posição, também com 24, mas saldo de gols inferior (-2 a -10).