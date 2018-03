Guarani e São Paulo empatam na Copa Estado Deu empate, por 1 a 1, no duelo dos times "B" da Copa Estado, entre Guarani e São Paulo, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na abertura da sétima rodada da Copa Estado. Disputado numa temperatura muito baixa, o resultado foi justo. O time campineiro, agora, soma 9 pontos no equilibrado Grupo 2, enquanto o São Paulo tem 8 pontos no Grupo 1. Em São José do Rio Preto, o Comercial venceu o América, por 2 a 1, chegando aos 14 pontos no Grupo 4, dividindo a liderança com o Barretos. O América é o penúltimo colocado do Grupo 3, com apenas quatro pontos.