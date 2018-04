Guarani e Sinval brigam na justiça A briga entre o Guarani e o atacante Sinval já está na Justiça do Trabalho. Depois de acertar contrato com a Portuguesa de Desportos, o artilheiro exige a sua liberação por parte do time campineiro, que lhe deveria salários e outras obrigações trabalhistas. A direção do Guarani não aceita liberar o atacante, que tem contrato até setembro, com multa rescisória de R$ 2,5 milhões. O Guarani até propôs um acordo à Portuguesa, aceitando a liberação mediante o perdão de um débito de R$ 500 mil referente ao empréstimo de outro atacante, Cléber. A insistência do clube em dificultar a saída de Sinval se deve ao fato de que o Guarani poderia ganhar algum dinheiro com seu empréstimo para o futebol da China. A vaga ficou aberta depois que Fernando baiano, do Corinthians, foi emprestado para o Internacional de Porto Alegre. O gerente de futebol, Neto Ferreira, não aceitou liberar o jogador, que estava esquecido no Fortaleza antes de chegar ao Brinco de Ouro na fase final do Campeonato Brasileiro. Sem Sinval, o Guarani tenta acordo com Zé Carlos, ex-Botafogo carioca. Mas diante das dificuldades, a comissão técnica admite mesmo aproveitar Rafael Silva, que participa da Copa São Paulo de Juniores. O técnico Zé Mário continua comandando os treinos em Monte Sião. Sua preocupação é dar moral aos jogadores que realizam a pré-temporada e que devem estar em campo dia 20, diante do Bangu, na estréia do Guarani no torneio Rio-São Paulo.