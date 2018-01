Guarani e União: só vitória interessa Guarani e União Barbarense fazem neste sábado o duelo regional pela 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em disputa, talvez o último suspiro de classificação para o time de Campinas e mais uma das batalhas contra o rebaixamento para os barbarenses. A partida será realizada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 16 horas. Com 19 pontos, o Guarani tenta se reabilitar da derrota para o São Raimundo, por 3 a 0, que o deixou ainda fora da zona de classificação. O técnico Luiz Carlos Ferreira, que tem quatro vitórias à frente do time, não pensa em contas para se classificar. "Eu quero vencer sempre, assim não preciso fazer contas", revelou. Para o jogo, o treinador fez uma série de mudanças. Com seu artilheiro, Jonas, suspenso, Edmílson fará sua estréia, assim como Galego na lateral-esquerda. Ambos estavam no Santo André. João Leonardo, que não vinha sendo aproveitado, ganhou uma nova chance e joga de volante, como uma espécie de terceiro zagueiro. Alemão volta para a lateral direita e Tucho será o novo armador. No último confronto, pelo Campeonato Paulista deste ano, o União levou a melhor e venceu por 2 a 0. O time, no entanto, acabou rebaixado na competição. Para não repetir o feito neste nacional, o técnico Serrão já adiantou que precisa de mais 13 pontos, já que está com 17 pontos apos o empate, em casa, de 1 a 1, com o Grêmio. No time, a única mudança será a entrada do atacante Matão. Luciano será recuado para o meio e Bruno Lazarone vai para o banco.