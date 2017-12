Guarani em busca da Copa do Brasil Mesmo se for rebaixado no Campeonato Brasileiro deste ano, o Guarani poderá participar da Copa do Brasil de 2005. Existem dois caminhos para que o time campineiro participe da competição nacional. Um deles é ser indicado pela Federação Paulista de Futebol por ter sido vice-campeão, com seu time "B", da Copa FPF. Outra é através do ranking anual da CBF, que será divulgado no dia 21 de dezembro. Mas existe uma polêmica mesmo antes da decisão da Copa FPF, domingo na Vila Belmiro, quando houve empate sem gols entre Santos e Guarani, com o time santista conquistou o título. "Pelo regulamento, a vaga é do Santos", confirmou o presidente da FPF, Marco Polo del Nero, ignorando posição do diretor técnico da CBF, Virgílio Elíseo, sob a impossibilidade de um mesmo clube participar tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Mas o regulamento também previa ao vice-campeão uma vaga no Brasileiro da Série C, que vai ficar com o Sertãozinho, um dos semifinalistas. O Ituano, outro semifinalista, ainda pode se beneficiar com esta briga entre FPF e CBF. Caso o Santos fique com a vaga da Libertadores e o Guarani seja convidado por índice técnico, sobraria um lugar na Copa do Brasil para o time de Itu. O Galo já teve uma experiência na competição em 2003, por ter sido campeão paulista no ano anterior. "Vamos disputar mesmo se for com nosso time B", garantiu o presidente santista, Marcelo Teixeira, na euforia pelo título do clube. Teixeira até já pediu a intervenção da FPF no caso. Em Campinas, a diretoria espera participar da disputa, em princípio, pelo vice-campeonato recém-conquistado e que salvou a temporada repleta de insucessos. Ou então, ser convidado pelo índice técnico, o que parece difícil com o iminente rebaixamento para a Série B. Pelo ranking da CBF divulgado em dezembro do ano passado e usado como critério para convidar os participantes da Copa do Brasil de 2004, o Guarani é o 11º colocado, graças, em parte, ao título nacional conquistado em 1978 e aos vices de 1986 e 1987. A surpresa fica por conta do recém-rebaixado Grêmio (campeão brasileiro em 1981 e 1996 e da Copa do Brasil em 1989, 1994, 1997 e 2001), que aparece como o primeiro no ranking de 2003 e, mesmo perdendo algumas posições, deverá continuar à frente do time de Campinas e com vaga na próxima Copa do Brasil.