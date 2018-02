Guarani empata com Bandeirante e segue sem vencer na A-2 Campeão brasileiro em 1978 e um dos clubes mais tradicionais do País, o Guarani continua mergulhado em uma crise sem fim. No domingo, o time não passou de um empate em casa, por 0 a 0, com o Bandeirante, de Birigüi. A equipe campineira segue sem vencer no Campeonato Paulista da Série A-2. Outro clube paulista tradicional, a Portuguesa, lidera a competição, com dez pontos. Com o tropeço de domingo, o Guarani acumula apenas dois pontos, em 16.º lugar, tendo realizado uma partida a mais que a maioria dos adversários. O Bandeirante está em décimo, com cinco. Em São José dos Campos, o São José venceu o Mogi Mirim por 3 a 0, no Estádio Martins Pereira, e chegou ao quarto lugar, com seis pontos. O Mogi segura a lanterna, com apenas um. Quem também venceu foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que fez 2 a 1 sobre o Oeste, no Estádio Santa Cruz, e chegou aos seis pontos, na sexta colocação. O adversário, de Itápolis, caiu para 11º, com quatro. O Taubaté decepcionou sua torcida ao perder por 2 a 1 para o Mirassol, no Estádio Joaquim de Moraes Filho. O clube do Vale do Paraíba está em 18º, com apenas um ponto, enquanto o adversário é o terceiro, com sete. No sábado, o Rio Preto derrotou o XV de Jaú por 2 a 1, enquanto o Atlético Sorocaba fez 3 a 2 sobre a Internacional. Em Araras, o União São João goleou o Osvaldo Cruz por 5 a 1. Em São Paulo, Nacional e Comercial empataram por 2 a 2. Resultados da 3ª rodada: Sábado Nacional 2 x 2 Comercial União São João 5 x 1 Osvaldo Cruz Atlético Sorocaba 3 x 2 Internacional Palmeiras B 0 x 0 Taquaritinga Rio Preto 2 x 1 XV de Jaú Domingo Portuguesa 1 x 1 Portuguesa Santista São José 3 x 0 Mogi Mirim Taubaté 1 x 2 Mirassol Guarani 0 x 0 Bandeirante Botafogo 2 x 1 Oeste