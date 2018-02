Guarani empata com o Fluminense: 1 a 1 O empate, por 1 a 1, entre o Fluminense e o Guarani retratou com exatidão o que ocorreu hoje na partida realizada no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado pelo equilíbrio e ambas as equipes desperdiçaram oportunidades claras de gol. Mérito para os goleiros Fernando Henrique e Jean, que fizeram boas defesas. Com o resultado, o Tricolor totalizou 14 pontos, enquanto o Guarani alcançou 9 pontos na tabela de classificação do Nacional. O primeiro tempo foi bem movimentado. Com menos de dez minutos, Viola arriscou bom chute para defesa do goleiro Fernando Henrique e o meia Thiago, do Fluminense, quase marcou, após cabecear livre de marcação. O time paulista explorou o pouco poder de marcação do lateral-direito Leonardo Moura para criar jogadas de ataque. Aos 13, o Guarani criou duas oportunidades de gol, mas o goleiro tricolor fez boas defesas. Na primeira, o meia Alexandre chutou da entrada da área, após o atacante Viola ajeitar a bola com o peito. Na segunda, Jônatas driblou Odvan e finalizou, mas Fernando Henrique defendeu com os pés. O Fluminense precisou da criatividade do meia Roger e da genialidade de Romário para reagir e assustar a defesa do time paulista. Aos 24 minutos, Marcelo cruzou e Romário quase marcou de cabeça. Dois minutos depois, o artilheiro aproveitou falha da zaga do Guanari e finalizou, mas a bola acertou o joelho do goleiro Jean. Quase no fim do primeira etapa, Romário protagonizou uma cena pouco comum no atual cenário do futebol brasileiro. Aos 44 minutos, o craque deu belo passe de calcanhar para o lateral-esquerdo Júnior César, que chutou com precisão: 1 a 0. O início do segundo tempo não poderia ter sido melhor para o Guarani. Logo aos 4 minutos, o zagueiro Juninho disputou jogada área, após cobrança de escanteio, e a bola bateu na mão do defensor Antônio Carlos. O árbitro Leonardo Gaciba da Silva marcou pênalti. Viola cobrou e empatou a partida: 1 a 1. A partir daí, o time paulista explorou o contra-ataque e o Fluminense buscou a vitória, mas esbarrou na forte marcação do adversário e na má finalização de seus atacantes. Romário, por exemplo, desperdiçou pelo menos uma oportunidade de gol. No fim da partida, era nítido o cansaço do meia Roger, que desta vez não foi decisivo. Para o Guarani, o empate foi satisfatório.