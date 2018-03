Guarani empata com Rio Claro em Campinas e segue na vice-liderança da Série A2

Numa tarde de pouca inspiração, o Guarani empatou com o Rio Claro por 1 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro, fechando a 10ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Com isso, atingiu os 19 pontos e se manteve na vice-liderança, além de perder a chance de encostar no líder São Bernardo, com 22 pontos e com única campanha invicta.

O empate deixou o Rio Claro com 13 pontos, em nono lugar. O G4 - com os quatro semifinalistas - é completado por Sertãozinho e Penapolense, ambos com 19 pontos. O Sertãozinho perde para o Guarani no saldo de gols (8 a 4), mas supera o Penapolense no número de vitórias: 6 a 5.

O gol bugrino foi marcado por Bruno Mendes, numa jogada individual e de muita raça aos 29 minutos do segundo tempo. Ele arrancou muitos aplausos do bom público presente no Brinco de Ouro, de mais de sete mil torcedores, um número alto para esta divisão do Estadual. Mas a festa acabou aos 41 minutos, quando Lucas empatou para o Rio Claro.

A rodada teve dois jogos pela manhã e na capital. No Canindé, a Portuguesa sofreu para empatar com o Taubaté, por 1 a 1, ficando com oito pontos e na penúltima posição, só na frente do Água Santa. Ambos seriam rebaixados neste momento.

Na Rua Javari, na Mooca, quase três mil pessoas foram ver o clássico Juve-Nal, vencido pelo Nacional por 1 a 0. Na quarta-feira vai ser disputada a 11.ª rodada.