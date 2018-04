Guarani empata e continua em último O Guarani não conseguiu sair da lanterna do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Fluminense. Desta vez a vitória escapou por muito pouco, porque cedeu o empate aos 43 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o time campineiro soma 30 pontos e continua na última posição. Já o Fluminense ainda é o melhor time carioca, com 49 pontos, se mantendo em nono lugar. O time da casa precisava atacar e vencer, mas nem o mais otimista torcedor bugrino esperaria ver o Fluminense tão recuado. O que funcionou bem foi a marcação do time campineiro, com o volante Roberto fazendo a função de terceiro zagueiro e o meia Valdeir improvisado na lateral-esquerda. Aos 14 minutos o Guarani conseguiu abriu o placar após uma bela tabela entre Sandro Hiroshi e Viola, que, dentro da área, driblou o goleiro Kléber e chutou com o pé esquerda. A bola, caprichosa, tocou na trave e correu sobre a linha de gol, entrando devagarinho. Com as boas atuações dos meias Harison e Aílton, o Guarani continuou mandando no jogo e poderia até ter ampliado o placar. No intervalo, porém, aconteceu um imprevisto: o meia Harisson sentiu uma contusão e foi substituído pelo meia Netinho. E o Fluminense também resolveu explorar o lado direito de seu ataque, em cima justamente do improvisado Valdeir. Até que o técnico Agnaldo Liz acertasse a cobertura, o Fluminense criou pelo menos duas boas chances de gol com Alex e Edmundo, que exigiram do goleiro Jean boas defesas. O empate aconteceu aos 43 minutos. Diego fez boa jogada dentro da área e chutou cruzado. O goleiro Jean espalmou, mas a bola subiu e o oportunista Rodrigo Tiuí cabeceou. A sorte, que ajudou o Guarani neste jogo, lhe deixou na mão justamente nos últimos minutos. Na próxima rodada, o Guarani vai enfrentar o Criciúma, quarta-feira, em Santa Catarina. O Fluminense, na terça-feira, jogará em casa diante do Atlético-MG.