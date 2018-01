Guarani empata e elimina Pelotas O Guarani assegurou sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil, ao empatar com o Pelotas, por 1 a 1, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O time da casa poderia perder até por 1 a 0 porque tinha vencido no interior gaúcho, por 2 a 1. Seu próximo adversário será o Vila Nova-GO, que eliminou o Iraty-PR, quarta-feira, ao vencer por 3 a 0. Apesar da classificação, o Guarani não mostrou bom futebol. O jogo foi de baixo nível técnico. O Guarani saiu na frente, logo aos 15 minutos. Gilson cruzou pelo lado esquerdo, a bola desviou num zagueiro e Rodrigão esticou a perna para se antecipar ao goleiro Alexandre. Nem perdendo o Pelotas abandonou o seu ortodoxo 3-5-2, a ponto de ter ido ao ataque apenas uma vez com perigo. O Guarani mesmo se mantendo com uma postura ofensiva não tinha objetividade e nem criava chances para ampliar o placar. No começo do segundo tempo aconteceu a surpresa. Washington fez o cruzamento, a defesa não subiu e Éder cabeceou para empatar, aos três minutos. O empate ainda servia ao Guarani que desperdiçou duas chances com Rodrigão, que passou de herói a vilão. Ele foi muito vaiado ao ser substituído por Creedence. Restou ao Guarani tocar a bola até o final do jogo. Ficha Técnica: Guarani: Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Gilson; Emerson, Leandro Guerreiro, Esquerdinha e Marquinhos (Wagner); Rodrigão (Creedence) e Lúcio. Técnico: Giba. Pelotas: Alexandre Marasca; Ivo (Renato), Baggio, Aldinho e Clebinho; Dione, Marquinhos (Fabiano), Márcio e Washington; Marco Antônio (Thiago) e Éder. Técnico: Guilherme Macuglia. Gols: Rodrigão aos 15 minutos do primeiro tempo; Éder aos 3 minutos do segundo. Juiz: Antônio Dernival de Moraes(PR). Cartão amarelo: Émerson, Leandro Guerreiro, Wagner, Ivo, Marquinhos, Aldinho e Clebinho. Local: Estádio Brinco de Ouro.