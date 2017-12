Guarani empata e fica na vice-lanterna O Guarani continua caminhando rumo à Série B em 2005. O time campineiro voltou a decepcionar sua torcida ao empatar sem gols com o Vitória, neste domingo à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Guarani soma 40 pontos e ainda é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o time baiano, mesmo empatando fora e chegando aos 45 pontos, voltou à zona do rebaixamento. O Guarani iniciou o jogo mais bem posicionando, dominando o meio campo e criando as melhores chances para abrir o placar. Além disso, encontrou um adversário muito recuado, mostrando insegurança na defesa e mostrando deficiência física. Enfim, o time campineiro tinha todas as condições de abrir boa vantagem de gols, mas só conseguiu chegar bem perto duas vezes, quando acertou o travessão. A primeira vez aos 24 minutos, com Viola, e a segunda com Valdeir, aos 30 minutos. Mesmo com esta superioridade em campo, o goleiro bugrino, Jean, praticou duas grandes defesas. Aos 17 minutos num chute de Leandro Domingues, que substituiu o artilheiro Edilson, com 17 gols, suspenso com três cartões amarelos. Aos 42 minutos, Obina acertou a bicicleta, Jean espalmou e Leandro perdeu o rebote chutando para fora. No intervalo, aconteceram mudanças nos dois times. O Guarani perdeu o volante Marcos Paulo, machucado, e o técnico Jair Picerni preferiu colocar o atacante Evandro Roncatto. No Vitória, após um tremenda bronca do técnico Evaristo Macedo, o atacante Gilmar entrou no lugar do meia Xavier. O técnico exigia mais disposição do time, confirmando as palavras do goleiro Juninho de que "nós entramos em campo dormindo". O time baiano realmente melhorou, tanto que Gilmar exigiu duas boas defesas de Jean aos 8 e aos nove minutos com chutes de média distância. Aos poucos, o Guarani retomou as ações, mas sempre encontrou dificuldades nas finalizações o que justifica o fato de ter o pior ataque, com apenas 35 gols. Nos últimos minutos, sob forte calor, os lances de gols rarearam. Para alguns, os jogadores bugrinos não quiserem vencer o jogo porque estão com os salários há dois meses em atraso. A torcida não parece conformada com a situação e aos 30 minutos gritou: "Ão, ão, ão...diretoria de segunda divisão". No final do jogo, na descida dos jogadores para os vestiários, aconteceram novos protestos: "Timinho, timinho...". Na 42ª rodada, o Guarani vai enfrentar o Palmeiras, sábado, dia 20, em São Paulo, sem Simão, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Vitória receberá no Barradão o lanterna Grêmio, dia 21, em Salvador, contando com a volta de Edílson, artilheiro do time com 17 gols.