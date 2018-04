Guarani empata e lidera a Copa FPF Se no Campeonato Brasileiro da Série A o Guarani luta desesperadamente contra o rebaixamento, pelo menos na Copa Federação Paulista de Futebol o time vai bem. Neste sábado à tarde, empatou com o Comercial por 1 a 1, fora de casa, e segue na liderança do Grupo 8 da segunda fase. Após duas rodadas, o Guarani soma quatro pontos, contra dois do próprio Comercial. A partida deste sábado foi encerrada aos 42 minutos do segundo tempo, após uma queda de energia no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O árbitro aguardou 30 minutos e como não houve solução, encerrou o confronto. Como já havia sido disputado mais de 75% do jogo, não será necessário a complementação. O Guarani abriu o placar no último lance da primeira etapa, com o atacante William. O empate do Comercial veio com Everthon Maradona, aos 22 minutos da etapa complementar. A segunda rodada da Copa FPF prossegue no domingo, com a realização de mais cinco partidas. Na segunda-feira serão disputados outros dois e na terça a rodada será fechada, com outros dois jogos.