Guarani empata no sufoco em Cacoal O Guarani estreou com um simples empate na Copa do Brasil, por 1 a 1, diante do União Cacoalense, em Rondônia, nesta quarta-feira à noite. O time paulista, agora, terá que vencer o jogo de volta, dia 3 de março, por qualquer placar. Apesar de pouco conhecido, o Cacoal mostrou entusiasmo com o apoio de sua torcida. Com um futebol simples, o time local aproveitou a apatia geral da equipe adversária. O técnico Joel Santana, outra vez, adotou uma postura defensiva deixando que o rival tivesse o domínio territorial do jogo. Só que, fraco tecnicamente, o Cacoalense não conseguia levar perigo ao goleiro Jean. O panorama da partida mudou aos 23 minutos do segundo tempo, quando o atacante Jardel, que curiosamente é de Campinas, abriu o placar. O goleiro Jean deu golpe de vista pensando que a bola iria para fora, mas ela tocou na trave e entrou. O empate do Guarani aconteceu apenas aos 44 minutos do segundo tempo, com Alex cobrando falta sobre a barreira.