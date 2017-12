Guarani encara mais uma decisão O Guarani faz outro jogo de vida ou morte neste domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, quando enfrenta o Vitória pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos lutam para fugir do rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani está na penúltima posição com 39 pontos, enquanto o Vitória é o 19º colocado com 44. "Este é um jogo que não podemos pensar em outro resultado. Só a vitória interessa", repetiu o técnico Jair Picerni para seus jogadores durante toda a semana. Sem muitas opções técnicas, a comissão técnica investiu pesado na parte emocional, mesmo porque a situação do time é delicada. Na matemática, precisa somar mais 14 pontos e chegar aos 53, para não depender de nenhum outro resultado e se livrar do rebaixamento. O duelo diante dos baianos será especial para dois jogadores. O goleiro Jean estará completando 100 jogos com a camisa do Guarani. Ele chegou ao clube em 2002, contratado justamente ao Vitória. Em dois anos de clube, o jogador se tornou um dos grandes ídolos da torcida e tem sido apontado como o melhor desta temporada, praticando grandes defesas e livrando o time de uma situação ainda pior no Brasileiro. "Fico feliz com o reconhecimento dos torcedores, porque mostra que venho realizando um bom trabalho" , comentou Jean, de 32 anos, que estaria nos planos do Santos para a próxima temporada. Além do goleiro, o atacante Viola também vive a expectativa de voltar a marcar. Artilheiro do time no campeonato com 10 gols, ele não balança as redes há quatro jogos. A última vez que marcou foi na vitória de 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no último dia 17 de outubro. "Realmente os gols não estão saindo. Mas não estou ansioso, pois eles vão sair na hora certa", afirmou. O técnico Jair Picerni confirmou três mudanças em relação ao time que perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. Na lateral direita, Dida sai para a entrada do meia Simão, que volta a jogar improvisado. Em sua vaga no meio campo, Valdeir ganha nova oportunidade. O meia Luís Fernando, que não tem se destacado, deixa o time para a entrada de Harison. "Todas estas mudanças são para tentar melhorar o time. Não temos mais tempo de errar", explicou Picerni, que exige mais movimentação, mais jogadas pelas beiradas do campo e mais coragem de seus atacantes para finalizar. O time tem o pior ataque da competição, com 35 gols. A diretoria do Guarani resolveu repetir a promoção de ingressos pela metade do preço (R$ 7). E promete não cometer o mesmo erro do jogo contra o Goiás, quando emitiu apenas três mil bilhetes e deixou mais de mil torcedores para fora do estádio.