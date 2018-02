Guarani enfrenta o lanterna Sorocaba Sem perder há 12 jogos no Brinco de Ouro, o Guarani espera confirmar a boa fase para vencer o Atlético Sorocaba, lanterna do Campeonato Paulista, neste domingo, às 16 horas, em Campinas, pela 12ª rodada. Um resultado positivo pode deixar o Guarani, que tem 16 pontos, até entre os cinco primeiros colocados. Já o Sorocaba vive situação completamente oposta, perto do rebaixamento, com 6 pontos. O técnico Jair Picerni realizou apenas uma mudança em relação ao time que venceu a Portuguesa Santista, no último domingo, por 1 a 0. O lateral-esquerdo Adauto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga. Na sua vaga, o Guarani terá o lateral-direito Alemão improvisado. "Ele foi aprovado no teste. Espero que tenha boa atuação", disse Picerni, ao confirmar a entrada de Alemão na lateral-esquerda. O Atlético Sorocaba vai a Campinas sem dois veteranos: o zagueiro Paulão, suspenso pelo terceiro amarelo, e o meia Adãozinho, que pediu dispensa no decorrer da semana. Em seus lugares entram Zeilton e Maicossuel, respectivamente. O técnico Pintado optou por mudar o esquema 4-4-2 para o 3-5-2. Segundo ele, com esta formação seu time teve um melhor rendimento nos últimos treinamentos.