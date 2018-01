Guarani enfrenta São José pela Série A-2 do Paulista Campeão brasileiro de 1978, o Guarani luta para voltar à elite paulista em 2008. Neste sábado à noite, o time de Campinas dá a largada na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista, diante do São José, no Estádio Martins Pereira, a partir das 20 horas. Embalado pela arrancada final na primeira fase, quando terminou em quarto lugar, com 31 pontos, o Guarani espera fazer valer sua tradição. Na fase anterior, ainda no Vale do Paraíba, houve empate por 1 a 1. O time campineiro terá seis mudanças, contra quatro do adversário, que foi quinto colocado na fase anterior, com 30 pontos. O outro jogo da noite acontecerá em Mirassol, a partir das 19h, entre Mirassol e Rio Preto. Na primeira fase, o Mirassol terminou em sexto lugar, com 29 pontos, enquanto o Rio Preto foi o terceiro colocado, com 34. O clima de rivalidade dominou o noticiário durante a semana, mesmo porque as duas cidades são separadas por apenas 10 quilômetros. Outros dois jogos completam a primeira rodada no domingo. A partir deste fim de semana, oito clubes, divididos em dois grupos de quatro, começam a batalha para ver quem fará parte da elite do futebol paulista do próximo ano. Eles se enfrentam entre si, em dois turnos, com os dois primeiros colocados garantindo o acesso. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada. Confira os jogos da 1.ª rodada da 2.ªfase da Série A-2: Sábado 19h Mirassol x Rio Preto 20h São José x Guarani Domingo 10h Botafogo x União São João 17h Bandeirante x Portuguesa