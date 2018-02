Guarani escala gigante contra Romário O maior é o melhor. Pelo menos, de momento, é o que vale no Guarani preocupado em parar o ataque do Fluminense e o "Baixinho" Romário no jogo de sábado, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de promover alguns testes na defesa, o técnico Zetti optou em escalar o "gigante" Marcelão na vaga de Paulo André, suspenso com três cartões amarelos. O detalhe é que Marcelão mede 1,88 altura, sendo o jogador mais alto do elenco, juntamente, com o titular Paulo André. O técnico bugrino está convicto de que as reduzidas dimensões do estádio "Raolindo Oliveira" forçarão os dois times a explorar o jogo aéreo. Se existe preocupação na defesa, há esperança no ataque com Viola, outro excelente cabeceador. Com 26 anos, Marcelão fará sua estréia no Guarani, embora já esteja no clube há dois meses vindo do Oeste, de Itápolis. Chegou machucado, se recuperando de uma cirurgia no joelho, não assinou contrato enquanto se recuperava e quase foi dispensado. Agora tem uma chanca de começar um jogo. Será a primeira vez que ele marcará o ídolo Romário. "Acho que será uma motivação a mais tentar marcar meu ídolo de infância", comentou o novo titular que ganhou a briga no coletivo com Tiago. A opção de Zetti foi justificada porque Marcelão atua pelo lado direito da defesa, o que não alterará a função de seu companheiro, Juninho, que atua mais pelo lado esquerdo. A entrada de Tiago inverteria as posições no meio da defesa. "Prefiro fazer uma troca simples, sem mexer mais no time", argumentou Zetti. Tirada a dúvida defensiva, o time está confirmado com a manutenção do garoto Roberto na cabeça de área, embora Careca já tenha cumprido suspensão automática. O time manterá o esquema 4-4-2, outra preferência explícita do técnico.