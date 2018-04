Guarani espera acertar com o atacante Paulinho apesar do assédio do Goiás

Desprezado pelo Vitória, o atacante Paulinho, de repente, virou moeda rara para dois clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani saiu na frente nas negociações e tinha quase tudo acertado quando o Goiás entrou na parada. A disputa promete se arrastar nos próximos dias.

A briga é tão acirrada que na manhã desta terça-feira Paulinho deu declarações que estava 90% certo com o time paulista, mas no final da tarde já não falava a mesma coisa. Mesmo porque ele trabalhou com o técnico Argel Fucks no Vitória e teria um salário maior em Goiânia.

O Guarani quer um substituto para a vaga do paraguaio Brian Samudio, negociado com o futebol da Turquia. Enquanto isso, o Goiás tenta achar um substituto para Léo Gamalho, liberado para acertar com a Ponte Preta. O time goiano tem um dos piores ataques da Série B, com 21 gols em 20 jogos.

Paulinho tem 29 anos e seu contrato com o Flamengo vai até o fim de fevereiro de 2018. Não podendo mais atuar por nenhum clube da primeira divisão porque fez oito jogos pelo Vitória no Brasileirão, o atacante só pode jogar nas divisões inferiores do campeonato nacional ou no exterior. O time carioca bancaria 70% dos salários e os 30% ficariam por conta do Guarani.

Natural de Guarulhos (SP), Paulinho foi revelado pelo Flamengo-SP e passou por XV de Piracicaba e Ludogorets Razgrad, da Bulgária, até ser contratado pelo Flamengo em 2013, se sagrando campeão da Copa do Brasil. Depois de três temporadas, o atacante acabou sendo emprestado ao Santos e na sequência ao Vitória.

À parte desta negociação, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, promete muitas mudanças no time para enfrentar o Santa Cruz, neste sábado, em Campinas (SP), pela 21.ª rodada da Série B. O Guarani vem de quatro derrotas seguidas e não vence há sete rodadas. Tanto que caiu para o oitavo lugar, com 28 pontos.