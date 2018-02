Guarani espera apoio dos grandes de São Paulo no Paulistão

Apesar das eleições marcadas para o próximo dia 15 de dezembro, o presidente do Guarani, Leonel Martins de Oliveira, continua atrás de reforços para a disputa do Campeonato Paulista. Sem recursos para contratar, o dirigente espera contar com a ajuda dos grandes clubes de São Paulo. "É uma alternativa que temos que viabilizar", explicou Martins, que nesta terça feira esteve na sede da Federação Paulista de Futebol e depois se reuniu com dirigentes de outros clubes. "Queremos montar um time de boa qualidade e que se já capaz de nos manter na Série A-1 em 2008", completou o presidente. O que ele conseguiu, por enquanto, foi o empréstimo do zagueiro Diego, do Corinthians, mas espera acertar com outros nomes do São Paulo e do Palmeiras. Leonel Martins aguarda também uma posição oficial do São Paulo sobre o zagueiro Danilo Silva, emprestado ao time do Morumbi. Se ele não for aproveitado, voltará para o Brinco de Ouro, já que tem contrato com o time campineiro até o final de 2008. Com relação ao sonho de acertar com o experiente Amoroso, o sonho parece mais distante. O procurador do atacante, Nivaldo Baldo, já avisou que o ex-atleta revelado pelo próprio Guarani, com passagens por Flamengo, São Paulo e ultimamente pelo Grêmio, "ainda tem muita lenha para queimar antes de terminar a carreira no Guarani"