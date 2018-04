Guarani espera atacante Zé Afonso Sem contar com Sinval, em letígio com o clube, e não acreditando num acerto financeiro com Zé Carlos, a diretoria do Guarani espera definir a contratação de outro atacante para a disputa do torneio Rio-São Paulo. O nome preferido é de Zé Afonso, do Grêmio, que já definiu bases salariais com o clube e aguarda apenas uma liberação do clube gaúcho. O gerente de futebol, Neto, confirmou que tudo está praticamente definido. Mas ele usa a cautela, mesmo porque o novo reforço ainda não assinou contrato. Isso aconteceria, provavelmente, na quarta-feira. O técnico Zé Mário também aguarda ansioso uma posição para definir o time que estréia no torneio Rio-São Paulo, domingo, diante do Bangu. Zé Afonso tem 31 anos e sua experiência poderia ser importante para Rafael Silva, revelação do time de juniores e que deve treinar com os titulares a partir da próxima semana quando acabar a Copa São Paulo da categoria. Ele começou a carreira no Linhares , do Espírito Santos, mas já atuou no América Mineiro, União São João de Araras e Grêmio. Ano passado teve uma discreta passagem pelo Belenenses, de Portugal. O elenco retornou de Águas de Lindóia domingo e, agora, vai concentrar seus treinos em Campinas. A comissão técnica pretende realizar esta semana vários treinos coletivos, além de confirmar, pelo menos, dois amistosos antes da estréia no Rio-São Paulo.