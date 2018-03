Guarani espera começar nova fase O Guarani inicia uma nova fase no Campeonato Brasileiro neste domingo quando recebe o Goiás, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro. A principal novidade será mesmo a estréia do técnico-interino Barbieri que substituiu Pepe demitido após a derrota para o São Paulo. Além de renovar o ânimo do elenco, o novo técnico também fez uma mudança radical no sistema tático, abandonando o 3-5-2 para reativar o 4-4-2. "É o esquema que gosto e do jeito que eu treinei", argumentou o técnico, que terá a chance de ocupar o cargo por três jogos. Se for bem, pode continuar. É o que ele mais pretende. "Eu sempre trabalhei pensando no futuro. Esta é a minha chance", explicou Barbieri, de 46 anos, dando explicações na primeira pessoa do singular. Seu rendimento será medido em pontos. No momento, o Guarani tem 18 pontos e ocupa a 16ª posição. Além de alterar o esquema, o técnico também resolveu dar moral aos "pratas da casa". Desta forma, Simão e Alex, que vinham atuando improvisados como laterais, serão os meias. Na proteção à defesa, formada por Paulão e Bruno Quadros, ficarão dois volantes experientes: Émerson, que volta de suspensão, e Leandro Guerreiro. No coletivo de sexta-feira, Barbieri montou o time reserva moldado ao Goiás. Se depender do rendimento do treino, o lanterna do Brasileiro vai sofrer no Brinco de Ouro. "Pelo curto tempo que tivemos para treinar deu para eu ver que estamos prontos para segurar o Goiás", analisou o técnico.