Guarani espera embalar na Série B O Guarani acredita que agora vai embalar e disputar uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo após a goleada sobre o União Barbarense, por 4 a 0, sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. O time chegou aos 22 pontos, bem perto do G-8 - grupo dos oito classificados. "Precisamos ainda acertar algumas falhas nos próximos jogos", diz o perfeccionista técnico Luiz Carlos Ferreira. Ele espera conseguir uma nova vitória sobre o Gama, terça-feira, no Distrito Federal. O ataque deixou de ser o pior da competição, com 16 gols, contra 14 do Barbarense. O time campineiro deve ser definido num treino tático previsto para esta segunda-feira cedo.