Guarani espera engrenar na Copa do Brasil O empate contra o América-MG (1 a 1), em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil, atenuou o clima tenso que pairava sobre o clube após a eliminação no Campeonato Paulista. As críticas diminuíram e a torcida parou, pelo menos no momento, com os pro testos. Com um novo ambiente no Estádio Brinco de Ouro, o técnico Joel Santana também já começa a sonhar com uma boa campanha na competição. "A classificação dará uma motivação para o Brasileiro", disse Joel. Para tanto, precisará quebrar dois jejuns no jogo de volta contra o América-MG, quarta-feira, em Campinas. O time já está há mais de um mês sem vencer. A última vitória aconteceu dia 15 de fevereiro contra o Ituano (1 a 0), em Itu. Se for considerado os jogos em casa a situação é pior. São cerca de três meses e meio sem vencer no Brinco. A última conquista foi no dia 7 de dezembro de 2003, quando bateu o Paysandu (2 a 1), pelo Campeonato Brasileiro. O elenco se apresentou nesta sexta-feira à tarde, quando realizou um treino técnico-tático. Neste sábado à tarde realiza um jogo-treino contra o Serra Negra, que se prepara para disputar o Campeonato Paulista da Série B2.