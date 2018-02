Guarani espera jogo com Vila Nova O Guarani está pronto para disputar a segunda fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova-GO. A expectativa é de que a CBF confirme o primeiro confronto para quinta-feira, com o jogo de volta ainda no fim de semana. O técnico Giba e o elenco aguardam com ansiedade a confirmação das datas. Segundo Giba, é ruim ficar com os jogadores apenas em ritmo de treinamento. O Guarani já está sem jogar há 12 dias, desde que foi eliminado do Campeonato Paulista. O Vila Nova também caiu nas semifinais do Campeonato Goiano, no último domingo, quando venceu o Novo Horizonte por 3 a 2, mas está fora por ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0. Incentivo - Para atrair mais torcedores aos seus jogos, o Guarani lançou uma promoção para o Campeonato Brasileiro. Como já havia feito em 2002, a diretoria do clube oferece um pacote com 23 ingressos, válidos para todos jogos da equipe em casa, no estádio Brinco de Ouro. O preço é de R$ 200,00. Caso o torcedor queira, além dos ingressos, comprar uma camiseta oficial ou uma cadeira vitalícia, terá que desembolsar R$ 250,00. Agora, quem quiser adquirir o "pacotão" com os 23 ingressos, mais uma camisa e uma vitalícia, terá de pagar R$ 300,00. Os pacotes estão sendo vendidos na loja Guarani Esportes, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. "É uma medida que vai proporcionar uma comodidade ao torcedor. Ele não se preocupa em enfrentar fila para comprar o ingresso. Espero que os torcedores colaborem", disse o gerente de futebol do clube, Neto Ferreira.