Guarani espera mais dois reforços O Guarani espera apresentar mais dois reforços à sua torcida até o final desta semana. Um deles pode ser um zagueiro do Juventude - Paulão ou Índio, a dupla titular do time gaúcho dentro do Campeonato Brasileiro. Eles são as opções da comissão técnica, que ainda tem esperança de contar com Daniel, do São Caetano. Estes três nomes foram indicados pelo técnico Jair Picerni. Ele também aguarda a definição do Cruzeiro sobre um jogador que será cedido ao Guarani na negociação que envolve a ida de Martinez para Minas. O mais cotado, no momento, é o meia Lúcio, ex-Flamengo e Portuguesa, que estava no Botafogo-RJ. Outros nomes que compõem a lista são Adriano Chuva, Marcelo Ramos e Jorge Vágner. Até o momento, o Guarani definiu a contratação de dois reforços: o goleiro Jean, do Vitória-BA, e o meia Esquerdinha, do São Caetano, que foi trocado por empréstimo com o lateral Rafael, que estava no São Paulo. O veterano atacante Paulo Sérgio, ex-Corinthians e que jogou muito tempo na Europa, é outro que pode reforçar o Guarani. Recentemente, ele voltou da Arábia Saudita. Jair Picerni continua na expectativa de receber um convite oficial para dirigir a seleção do Peru. Ele seria o primeiro nome da Federação Peruana após o descarte de outros dois brasileiros: Paulo César Carpegiani e Paulo Autuori.