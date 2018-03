Guarani espera melhor público do ano no domingo, pela Série A2 do Paulista

Em grande fase, o Guarani espera bater o seu recorde de público do ano neste domingo, quando recebe o Penapolense, às 10 horas, no estádio Brinco de Ouro. Uma vitória no jogo, válido pela 13.ª rodada da Série A2, garante a classificação para as semifinais, fase na qual será decidido o acesso à elite. O time é líder da Série A2, com 25 pontos.

O melhor público da atual temporada foi atingido no dia 4 de março, no empate por 1 a 1 com o Rio Claro. Na ocasião, 6.410 torcedores bugrinos estiveram presentes no Brinco de Ouro. Para o jogo deste final da semana, a expectativa é de receber mais de 10 mil pessoas.

O aproveitamento do Guarani em casa é satisfatório. Em seis jogos, venceu quatro, perdeu um e empatou outro. A derrota aconteceu diante do XV de Piracicaba, por 1 a 0.

O clube iniciou a venda de ingressos na última terça-feira e divulgou uma parcial de três mil bilhetes comercializados. Vitalícia e tobogã superior estão sendo vendidos a R$ 40 inteira e R$ 20 meia. Sob o tobogã, os valores são de R$ 60 inteira e R$ 30 meia. Na cabeceira sul (em cima dos portões principais), R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Torcedores com a camisa do clube têm direito ao benefício de meia-entrada no ato da compra.